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Yaramazlara biraz batar!

Korkmaz’ın Avusturya’daki tutukluluğu uzatıldı

ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle 19 Haziran’da Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Korkmaz’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Fotoğraf: Arşiv

Wels kentinde görülen duruşmada iade taleplerine ilişkin konuların görüşülmediği, bu konunun üst mahkeme tarafından ayrıca ele alınacağı bildirildi.


‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. ABD, haksız elde edilen 133 milyon doları Türkiye’de aklamakla suçlanan Korkmaz’ın Avusturya’dan iadesini talep etmeye hazırlanıyor. Türkiye ise çoktan iade talebini Avusturya’daki mahkemelere iletmişti.

Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger mahkeme önünde basın mensuplarına, “Müvekkilimin ifadesine başvuruldu. Tutukluluğu 5 Ağustos’a kadar uzatıldı” dedi.

Korkmaz daha önce, avukatı aracılığı ile mali suçlara yönelik çok ağır yaptırımların bulunduğu ABD yerine Türkiye’ye iade edilmek istediğini açıklamıştı.

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