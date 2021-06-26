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Yaramazlara biraz batar!

Korkmaz’ın dört yıl önceki programı gündemde: Erdoğan patronlarımla görüştü

‘Kara para aklamak’la suçlanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın 2017’de katıldığı bir radyo programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili anlattıkları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Fotoğraf: Arşiv

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. ABD, haksız elde edilen 133 milyon doları Türkiye’de aklamakla suçlanan Korkmaz’ın Avusturya’dan iadesini talep etmeye hazırlanıyor.


Korkmaz NR1’deki programda, Erdoğan’ın işlerine yönelik olumlu yaklaşımından bahsederken, cumhurbaşkanının ABD ziyaretine katılan kafilede yer aldığını ve burada yaşadıklarını anlatıyor. Korkmaz, Erdoğan için “Sağ olsun cumhurbaşkanımız patronlarımızla görüşüyor. Hiç kırmadı bizi” diyor.

Korkmaz şöyle devam ediyor: “2018’i de stabil halde geçirebilirsek, Türkiye’de bizim sektöre yatırım bekleyen için, cumhurbaşkanının 15-16-21 tarihlerinde Amerika’daki ziyaretini bekliyoruz ki bizim patronlar da orada olacak. Patron Reis’le görüşsün de; bazen biz ‘Sayın cumhurbaşkanım bunlara bir merhaba de de yatırım gelsin’ diyoruz, ama bu sefer merhabanın ötesinde bir şey yaptırmam lazım ki daha çok para gelsin. Eskiden cumhurbaşkanları, başbakanlar falan kimseyle görüşüp muhatap olmazlardı. Bana diyorlar ki ‘Nereden tanıyorsun?’ Vallahi billahi tanımıyorum. ‘Nerede bulsam gidip yapışıyorum’ diyorum. Hiç daha bugüne kadar geri çevirmedi insanları. Birebir yaşadım. Patronlarımın yanına her getirip koyduktan sonra ülkeye 100- 150 milyon dolar para getirdim. Bank of Amerika’nın fonu yani, tertemiz.”

“Cumhurbaşkanı, iş adamlarıyla beraber gidiyor bir ülkeye. Buna aracılık ediyor. Siz hiç gittiniz mi” sorusunu Korkmaz, şöyle yanıtlıyor: “Gittim. Bizim Amerikalı patronlarla bir yemekte buluştular. Yemekteyken beş dakika dedim ki, ‘Efendim patronlarımla sizi özel görüştürmem lazım, yemekte toplu her şeyi konuşamıyorlar.’ Tam bir saat 25 dakika benimle beraber patronlarımla konuştu. O bir saat 25 dakika ne kazandırdı biliyor musunuz? Türkiye’de bin tane artı personel aldım işe.” 

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