Korkmaz ‘yeni Sarraf’ iddiasını kabul etmedi

ABD Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki ‘kara para aklama’ suçlamasını kabul etmedi. Paranın kendisine kredi olarak geldiği söyleyen Korkmaz, “Amerika’daki yargılamada bütün gerçekler ortaya çıkacak” dedi.

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‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan İşadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. ABD, haksız elde edilen 133 milyon doları Türkiye’de aklamakla suçlanan Korkmaz’ın Avusturya’dan iadesini talep etmeye hazırlanıyor.

Korkmaz, avukatı aracılığıyla Sözcü’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

‘Kahve içerken yakalandım’

Gözaltına alınmadan önce Avusturya’da yabancı ve milyarder bir işadamı arkadaşının evinde kaldığını ifade eden Korkmaz, “Otele kahve içmeye gittik. Kahve içerken yakalandım” dedi.

Henüz sorgusunun yapılmadığını, ifade de vermediğini aktaran işadamı, yalnızca hangi nedenle gözaltına alındığının kendisine aktarıldığını belirtti.

‘Sözleşmelerle ortada‘

Korkmaz, ABD’de kendisine yöneltilen suçlamalar için şu ifadeleri kullandı: “Asla böyle bir şey söz konusu değil. Paranın bana kredi olarak geldiği sözleşmelerle ortadadır. Para gelirken tüm denetimlerden geçti. Tüm uluslararası finans programlarında denetlenip öyle hesabıma girdi. Para bana geldiği zaman Jacop Kingston, Türkiye’de banka lisansı alacak kadar temizdi. Kendisine Utah Valisi ve Senatosu, Türkiye’de iş yapması için referans mektubu vermiştir. Amerika ve Türkiye’nin güvendiği bir adama ben nasıl güvenmeyeyim?”

‘Gerçekler ortaya çıkacak‘

Korkmaz, daha önce ABD tarafından aranmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatılınca şu yanıtı verdi: “ABD’deki yargılamada bütün gerçekler ortaya çıkacak. Suçsuz olduğum konusunda zerre şüphem yoktur. Kime sorarsanız sorun, biraz hukuk ve finans bilen, yoldan geçen insana bile sorsanız, bu şekilde kara para aklanamayacağını size iki dakikada anlatır. Bendeki her şey açık, kayıtlı ve ortadadır.”

‘Yeni Sarraf’ olacak mı?

Hakkındaki ‘yeni Rıza Sarraf olacak’ söylentilerinin de sorulduğu Korkmaz, “Bu çok aşağılıkça bir ithamdır. Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. Böyle şey söz konusu olması mide bulandırıcıdır” dedi.

Sarraf, 2013’teki ’17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları’nda tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilmiş, ancak ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla 2016’da tatil için gittiği Miami’de tutuklanmıştı. 135 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken savcıyla anlaşıp itirafçı olan Sarraf sanıkken tanık konumuna gelmiş, aynı suçlamayla yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın davasında ‘tanıklık’ yapmıştı.

Rüşvet iddiaları

Son dönemde Korkmaz’a ait bir ses kaydının olduğu ve bunda Korkmaz’ın Türkiye’de rüşvet verdiği emniyet müdürü, bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladığı yönünde iddialar medyada yer almıştı. İşadamı bu iddiaların sorulması üzerine şunları kaydetti: “Ben namus ve şeref nedir bilirim. Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur. Zaten ifadem alınmadığı için yazılanların tümü yalandır.”

Korkmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.