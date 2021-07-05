Havai fişek fabrikasında patlama davası: Tahliye edilen iki sanığa tutuklama

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, yedi işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davasında bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı.
Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin, sorumlu mesul müdür kimyager Asiye Angın ve genel ustabaşı Erşan Öztürk hakkında tutuklama kararı çıkartmasının ardından iki sanık gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Angın ve Öztürk adliyeye götürüldü.
AA’nın aktardığına göre kakim karşısına çıkarılan iki sanık, tutuklama kararı yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran’da görülen davanın üçüncü duruşmasında, iki sanığın ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.
Sakarya 2nci Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve iki sanık hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.