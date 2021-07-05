Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: AKP, Zafer Havalimanı’ndaki kendine ait hata payı rekorunu kırdı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “AK Parti 2021 yılının ilk beş ayında, Zafer Havalimanı’ndaki kendine ait hata payı rekorunu kırdı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kütahya’daki Zafer Havalimanı İçtaş tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edilip 2012’de hizmete açılmıştı.


Havalimanının 2021 garantisi bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışı öngörüsüyle 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenmişti. Ancak yılın ilk dört ayında uçan yolcu sayısı 61’de kalmış; ocak, şubat ve nisan aylarında havalimanına hiç yolcu geliş gidişi olmamıştı.

Yavuzyılmaz, Twitter paylaşımında 2021’in ilk beş ayı için 500 bin 54 yolcu garantisi verilen havalimanına bu sürede 308 yolcu uğradığını bildirdi.

Hata payının yüzde 99.9 olduğunu belirten vekil, şirkete yapılacak garanti ödemesinin 2 milyon 905 bin 652 avro (yaklaşık 30 milyon TL) olduğunu söyledi.

1 milyon 317 bin yolcu garantisi verilen havalimanına dört ayda 61 yolcu uğradı

CHP’li vekil: Zafer Havalimanı’nda kamunun kaybı yaklaşık 7 milyon avro

Melih Aşık: Zafer Havaalanı görülmemiş bir para tuzağı oldu

SON HABERLER

Madencilerden Soylu’ya: Sözünün arkasında dur

Hafızalarımıza ‘Öyle mi alay komutanı?’ çıkışıyla kazınan Soma Uyar Madencilik işçileri, hükümet tarafından verilen sözler tutulmadığı için yeniden Ankara’ya yola çıktı. Tazminatları için 15 yıldır mücadele eden madenciler, haklarını alana kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde nöbet tutacaklar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Verdiğin sözün arkasında dur” diye seslenen madenciler, “Sayın Süleyman Soylu sizinle İzmir’de görüştüğümüzde bu konuyu 15 Ocak’a kadar çözeceğim sözünü siz verdiniz. 15 yıl oldu daha ne kadar bekleyeceğiz?” dedi.