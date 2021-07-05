CHP’li vekil: AKP, Zafer Havalimanı’ndaki kendine ait hata payı rekorunu kırdı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “AK Parti 2021 yılının ilk beş ayında, Zafer Havalimanı’ndaki kendine ait hata payı rekorunu kırdı” dedi.

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Kütahya’daki Zafer Havalimanı İçtaş tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edilip 2012’de hizmete açılmıştı.

Havalimanının 2021 garantisi bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışı öngörüsüyle 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenmişti. Ancak yılın ilk dört ayında uçan yolcu sayısı 61’de kalmış; ocak, şubat ve nisan aylarında havalimanına hiç yolcu geliş gidişi olmamıştı.

Yavuzyılmaz, Twitter paylaşımında 2021’in ilk beş ayı için 500 bin 54 yolcu garantisi verilen havalimanına bu sürede 308 yolcu uğradığını bildirdi.

Hata payının yüzde 99.9 olduğunu belirten vekil, şirkete yapılacak garanti ödemesinin 2 milyon 905 bin 652 avro (yaklaşık 30 milyon TL) olduğunu söyledi.