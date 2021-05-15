1 milyon 317 bin yolcu garantisi verilen havalimanına dört ayda 61 yolcu uğradı

Bu yıl 1 milyon 317 bin yolcu garantisi verilen Kütahya’daki Zafer Havalimanı’na dört ayda 61 yolcu uğradı. Aradaki açık yıl sonu yine devletin kasasına yansıyacak. Pandemi olmasa bile verilen garanti yolcu sayılarının tutması imkansız.

Fotoğraf: DHA

Zafer Havalimanı İçtaş tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edilip 2012’de hizmete açılmıştı.

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Birgün’ün haberine göre Zafer Havalimanı’nı 2020’de 16 bin 645 yolcu kullandı. Ancak 1 milyon 279 bin 352 yolcu için garanti verildiğinden şirkete uçmayan yolcular için 6 milyon 738 bin avro garanti ödemesi yapıldı.

2021 garantisi ise bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışı öngörüsüyle 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlendi. Ancak yılın ilk dört ayında uçan yolcu sayısı 61’de kaldı. Ocak, şubat ve nisan aylarında havalimanına hiç yolcu geliş gidişi olmadı.

Yatırdığının dört katını geri alacak

Habere göre havalimanına 50 milyon avro harcayan şirket 2021 sonunda yatırımının karşılığını fazlasıyla almış olacak.

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Bugüne kadar yolcu garantisi kapsamında şirkete ödenen para 45 milyon 891 bin 152 avro.

Bu gidişle 29 yıl 11 aylık garanti süresinin dolacağı 2044 yılına kadar yapılacak ödeme 208 milyon 131 bin 332 avroyu bulacak.

‘Uçuş hesapları gerçekten kopuk’

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, havalimanının tamamen dolu çalışsa bile plansızlık ve hesapsızlık yüzünden zarar edeceği görüşünde.

Yazyılmaz durumu şöyle değerlendiriyor: “Zafer Havalimanı bütünüyle kamu zararıdır. Yüzde 99 zarar garantili, adeta hayali bir havalimanıdır. 2021 yılı için Hazine’nin garanti ettiği toplam yolcu sayısı 1 milyon 317 bin 733. AK Parti’nin 2021 yılı uçuş planlamasına göre havalimanında haftada dört güne birer iç hat seferi koyuluyor. Yani yılda 208 iç hat seferi yapılacak. Uçakların tümü dolu uçsa bile yılda en çok 40 bin yolcu uçabileceği için havalimanının 2021 yılı tutturulamayan yolcu sayısının yüzde 99’un üzerinde olacağı anlaşılıyor. AK Parti’nin uçuş planı o kadar gerçeklikten kopuk ki Hazine’nin zarar etmemesi için planlanan her uçakta en az 6 bin 335 yolcunun uçması gerekiyor.”