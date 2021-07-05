İnce’nin yargılandığı davada mütalaa: ‘Siyasi yasak’ istendi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, Ergenekon davasının görüldüğü bir duruşmada kendisine müdahale etmeye çalışan görevli üsteğmeni ittirdiği için yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, İnce’nin ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan cezalandırılmasını ve ‘seçme-seçilme hakkından yoksun bırakılmasını’ istedi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre sekiz yıl önceki davayı izlemek üzere İstanbul’un Silivri ilçesindeki duruşma salonuna giden İnce duruşmada çıkan tartışma sırasında, salonda görevli üsteğmeni kendisine müdahale etmeye çalışması üzerine ittirmişti. Bunun üzerine o dönem CHP grup başkanvekili olan İnce hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. 2016 yılındaki anayasa değişikliğiyle İnce’nin dokunulmazlığı kaldırılarak dava açılmıştı.

İddianamede, İnce’nin görevi yaptırmamak için direnme suçundan üç yıla kadar hapsi istenmişti.

Silivri’de görülen davanın 1 Temmuz’daki son celsesinde savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, İnce’nin ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan cezalandırılmasını ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca ‘seçme-seçilme hakkından yoksun bırakılmasını’ istedi.