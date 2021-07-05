Erdoğan bir kez daha ‘Basın Özgürlüğünün Düşmanları’ listesinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün ‘Basın Özgürlüğünün Düşmanları’ listesinde yer aldı.

Fotoğraf: RSF

Listede, 2016 yılından beri ilk kez basın üzerinde baskı oluşturan liderlere yer verildi. Erdoğan’ın ismi 2016’daki listede de bulunuyordu.

RSF raporunda Erdoğan ile ilgili şunlar dendi: “Türkiye Cumhurbaşkanı basından hoşlanmıyor ya da daha doğrusu, sadece ona itaat edip övgüde bulunduğunda hoşlanıyor. Eleştirel sesler, sadece her türlü kötüye kullanıma uygun geniş yorumlanabilir bir Terörle Mücadele Yasası’yla değil, aynı zamanda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçuyla da takibata maruz kalıyor. Erdoğan farklı siyasi ve ekonomik araçlarla, hemen hemen tüm büyük medya gruplarını (özellikle de televizyonları) kontrol ediyor.”

Raporda Türkiye’deki gergin siyasi iklimin gazetecilere yönelik şiddeti teşvik ettiğine de vurgu yapılarak şöyle devam edildi: “Son beş yılda 100’den fazla medya çalışanı saldırıya uğradı. Bursa’da bir radyo istasyonunda çalışan bir gazeteci, bir dinleyici tarafından öldürüldü. Türkiye’de şu anda gazeteciler açısından tutuklanma riski, polis gözetimi veya pasaportsuz çalışma korkusu oldukça yaygın.“

Yine raporda internette Erdoğan’la ilişkili yolsuzluk, kayırma gibi konulara yer verilen 1300’den fazla bağlantının sansürlendiği kaydedildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise ilk kez Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin lideri olarak bu listede yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki de RSF’in listesinde yer alan liderler.