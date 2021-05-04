Akşam Postası / 4 Mayıs 2021

Diken’in dikkat çektiği virüs bulaşındaki yeni risk Meclis gündemine taşındı

Diken’in ‘Virüs bulaşındaki yeni risk: transit turistler!’ haberiyle dikkat çektiği tehlike Meclis gündemine taşıdı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’nin mutant virüs için ‘yol geçen hanı’na döndüğünü söyledi.

Yeni genelge: Marketlerde ‘zorunlu temel ihtiyaçlar’ dışında hiçbir ürün satılmayacak

7 Mayıs’tan itibaren marketlerde ‘zorunlu temel ihtiyaç’lar dışında hiçbir ürün satılmayacak.

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Halde ‘israfı gördük’: Çiftçi ürününü satamadı, tonlarcası çöpe atıldı

Fotoğraf: Twitter

Plansız programsız başlatılan ‘tam kapanma’ süreci çiftçiyi de vurdu. Sebze halleri mahsul alımını durdurdu. Çiftçiler zararına satma pahasına ürünlerini hale götürdü ancak satamadı. Bunun üzerine ürünlerini çöpe attılar.

MHP’nin 100 maddelik ‘anayasa önerisi’ hazır

“MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır” diyen Bahçeli, 100 maddelik öneri listesi hazırladıklarını kaydetti, bunun siyasi muhataplara sunulacağını ifade etti.

Sokak köpekleri için açlık grevindeki kadın hastaneye kaldırıldı

Yüzlerce sokak köpeği için başladığı açlık grevini 41 gündür sürdüren Bağımsız Patiler Derneği Başkanı Ayşe Köse, hastaneye kaldırıldı.

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Başsavcılık, bakanlığı yalanladı: İmamoğlu hakkında soruşturma yok

İstanbul başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını bildirdi. Bununla birlikte başsavcılık ‘İçişleri Bakanlığı’nın incelemesi sonucu soruşturma izni verilmesi halinde gerekli değerlendirmenin yapılacağını’ da kaydetti.

Furkan Vakfı’nın kurucusu gözaltında

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı.

Eşini, kafasına dambılla vurarak öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İstanbul’da, eşi Hanife Yenisu’yu uyurken başına dambılla vurarak öldüren Erol Yenisu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Nisanda araç satışı 10 yıl ortalamasının altında kaldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın nisan ayında son 10 yılın ortalamasının altında kaldı.

İşin şakası bitti: Dogecoin artık Ford ve Twitter’dan bile değerli

Wall Street’in burun kıvırdığı kripto paralar, yüz yıllık tarihe sahip köklü şirketleri bir bir solladı. İlk 5’i zorlayan Bitcoin’in piyasa değeri çoktan Bank of America’yı geçti. Şaka maksatlı kurulan Dogecoin de artık Twitter ve Ford’dan değerli.

Hükümet İkizdere’de sert kayaya çarptı: Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız?

Rize’nin İkizdere ilçesinde açılacak taş ocağını yöre halkına anlatmak için toplantı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri sert kayaya çarptı. Bir katılımcı, “Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız?” diye sordu.

Avrupa Futbol Şampiyonası’na Covid güncellemesi

UEFA İcra Komitesi, Covid-19 salgınının bu yıl yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nı etkilememesi için harekete geçti. Türkiye’nin de katılacağı turnuvada takımlara kadrolarında fazladan üç oyuncu bulundurma hakkı verildi.

Dünyanın en zengin beş çiftinden biri: Gatesler boşanıyor

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Uzun süre düşünüp çabaladıktan sonra bu kararı aldığını belirten Bill ve Melinde Gates çifti kararı şöyle duyurdu: kullandı: “27 yılda üç harika çocuk yetiştirdik. İnsanların sağlıklı ve verimli bir hayat sürmesini sağlamak için çalışan bir vakıf kurduk. Hayatımızın bir sonraki aşamasında artık bir çift olarak gelişebileceğimizi düşünmüyoruz.”