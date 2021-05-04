Akşam Postası / 4 Mayıs 2021

Diken’in dikkat çektiği virüs bulaşındaki yeni risk Meclis gündemine taşındı
Diken’in ‘Virüs bulaşındaki yeni risk: transit turistler!’ haberiyle dikkat çektiği tehlike Meclis gündemine taşıdı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’nin mutant virüs için ‘yol geçen hanı’na döndüğünü söyledi.
Kulis: ‘Tam kapanma’ sonrası üç aşamalı ‘açılma’
Cumhurbaşkanlığından ‘lebalep’ film seti: ‘Yüzlerce kişilik sette en az altı pozitif’
Prof. Ceyhan: Tarama yapılsa vaka sayısındaki artışı görürüz
Yeni genelge: Marketlerde ‘zorunlu temel ihtiyaçlar’ dışında hiçbir ürün satılmayacak
7 Mayıs’tan itibaren marketlerde ‘zorunlu temel ihtiyaç’lar dışında hiçbir ürün satılmayacak.
Sigara satışı yasağı yok
Halde ‘israfı gördük’: Çiftçi ürününü satamadı, tonlarcası çöpe atıldı
Plansız programsız başlatılan ‘tam kapanma’ süreci çiftçiyi de vurdu. Sebze halleri mahsul alımını durdurdu. Çiftçiler zararına satma pahasına ürünlerini hale götürdü ancak satamadı. Bunun üzerine ürünlerini çöpe attılar.
MHP’nin 100 maddelik ‘anayasa önerisi’ hazır
“MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır” diyen Bahçeli, 100 maddelik öneri listesi hazırladıklarını kaydetti, bunun siyasi muhataplara sunulacağını ifade etti.
Sokak köpekleri için açlık grevindeki kadın hastaneye kaldırıldı
Yüzlerce sokak köpeği için başladığı açlık grevini 41 gündür sürdüren Bağımsız Patiler Derneği Başkanı Ayşe Köse, hastaneye kaldırıldı.
Başsavcılık, bakanlığı yalanladı: İmamoğlu hakkında soruşturma yok
İstanbul başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını bildirdi. Bununla birlikte başsavcılık ‘İçişleri Bakanlığı’nın incelemesi sonucu soruşturma izni verilmesi halinde gerekli değerlendirmenin yapılacağını’ da kaydetti.
İmamoğlu’nun HDP ziyareti de suç sayılmış
Maksat soruşturma olsun: İmamoğlu, Fatih’e ‘saygısızlık yapmış’
Furkan Vakfı’nın kurucusu gözaltında
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı.
Eşini, kafasına dambılla vurarak öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor
İstanbul’da, eşi Hanife Yenisu’yu uyurken başına dambılla vurarak öldüren Erol Yenisu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Nisanda araç satışı 10 yıl ortalamasının altında kaldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın nisan ayında son 10 yılın ortalamasının altında kaldı.
İşin şakası bitti: Dogecoin artık Ford ve Twitter’dan bile değerli
Wall Street’in burun kıvırdığı kripto paralar, yüz yıllık tarihe sahip köklü şirketleri bir bir solladı. İlk 5’i zorlayan Bitcoin’in piyasa değeri çoktan Bank of America’yı geçti. Şaka maksatlı kurulan Dogecoin de artık Twitter ve Ford’dan değerli.
Ralli sona mı eriyor: Ether’in fiyatı daha ne kadar yükselebilir?
Hükümet İkizdere’de sert kayaya çarptı: Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız?
Rize’nin İkizdere ilçesinde açılacak taş ocağını yöre halkına anlatmak için toplantı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri sert kayaya çarptı. Bir katılımcı, “Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız?” diye sordu.
Anadolu ve Rumeli hisarları restore ediliyor
Avrupa Futbol Şampiyonası’na Covid güncellemesi
UEFA İcra Komitesi, Covid-19 salgınının bu yıl yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nı etkilememesi için harekete geçti. Türkiye’nin de katılacağı turnuvada takımlara kadrolarında fazladan üç oyuncu bulundurma hakkı verildi.
Dünyanın en zengin beş çiftinden biri: Gatesler boşanıyor
Uzun süre düşünüp çabaladıktan sonra bu kararı aldığını belirten Bill ve Melinde Gates çifti kararı şöyle duyurdu: kullandı: “27 yılda üç harika çocuk yetiştirdik. İnsanların sağlıklı ve verimli bir hayat sürmesini sağlamak için çalışan bir vakıf kurduk. Hayatımızın bir sonraki aşamasında artık bir çift olarak gelişebileceğimizi düşünmüyoruz.”