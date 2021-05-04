Bill Gates’in serveti ‘anlatılır gibi’ değil…

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığını duyurmasının ardından söz konusu çift ‘en zengin beşli’den biri olunca servetleri gündeme gelmekte gecikmedi.

Fotoğraf: Reuters

Çift, boşanma kararını Twitter’dan paylaştığı ortak açıklamada “Hayatımızın bir sonraki aşamasında artık bir çift olarak gelişebileceğimizi düşünmüyoruz” diyerek duyurmuştu.

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Bill Gates ve eşi her ne kadar hayırsever olarak bilinse de 124 milyar doların üzerinde (yaklaşık 1 trilyon TL) servetiyle dünyanın en zengin beş çiftinden biri(ydi).

Sıradan insanın algılamakta zorlancağı bir meblağdaki Bill Gates’in servetini Business Insider’ın hesaplamalarıyla ‘açıklama’ya çalışalım…

1. Saniyede 4 bin 630 dolar kazanıyor

Uyuyor olabilir ya da tuvalette… Fark etmiyor. Serveti geçen yıl 40 milyar dolar arttı.

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2. Günde 1 milyon dolar harcasa servetini bitirmesi yaklaşık 400 yıl sürer

Bu kadar para harcaması özellikle servetine göre mütevazı bir hayat süren Gates için zor olabilir. Ama kendisine yardım etmek isteyen gönüllüler bulmakta zorlanmayacaktır.

3. Kraliyet ailesinden yüzde 66 daha zengin

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve ailesinin serveti yaklaşık 88 milyar dolar.

4. Lüksemburg, Estonya ve Bolivya’nın GSYH’sinden fazla

Dünya Bankası verilerine göre Lüksemburg’un gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 70, Estonya’nınki 31,4, Bolivya’nınki 40.8 milyar dolar (Türkiye’ninki 717 milyar dolar).

5. Dünyadaki bütün insanlara 15 dolar verse bile 28 milyar doları kalır

Bu kez gerçekleştirmekte zorlanmayacağı bir görev. Kim havadan gelecek bir 15 dolara (125 lira) hayır der ki?

6. Evinde 80 bin dolar değerinde bilgisayar öylece duruyor

665 bin liralık ekipman bulunan bir ortam içkili bir parti vermek için uygun olmayabilir.

7. Servetinin yüzde 27’sini bağışladı

Yıllar içinde yaptığı hayır işleriyle servetinin yüzde 27’sini bağışladı. Mesela 2017’de 50 milyon dolar Alzheimer araştırması için bağışladı. Yine teşhis hızlandırıcı bir girişim için 30 milyon dolar daha bağışladı.