Dünyanın en zengin beş çiftinden biri: Gates’ler boşanıyor

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Gates’ler 124 milyar dolarlık (1 trilyon lira) servetleriyle dünyanın en zengin beş çiftinden biri.

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Çift, Twitter hesaplarından paylaştığı ortak açıklamada küresel sağlık alanında çalışmalar yapan Bill and Melinda Gates Vakfı’nın çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Uzun süre düşündükten ve ilişkileri üzerinde çabaladıktan sonra bu kararı aldıklarını belirten Gates çifti açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “27 yılda üç harika çocuk yetiştirdik. Tüm dünyada insanların sağlıklı ve verimli bir hayat sürmesini sağlamak için çalışan bir vakıf kurduk. Bu misyonumuza olan ortak inancımız sürüyor. Vakıfta birlikte çalışmaya devam edeceğiz ancak hayatımızın bir sonraki aşamasında artık bir çift olarak gelişebileceğimizi düşünmüyoruz. Yeni hayatımıza başlarken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”

56 yaşındaki Melinda Gates iki yıl önce verdiği bir röportajda 65 yaşındaki eşinin günde 16 saat çalıştığını ve ailesi için nerdeyse hiç zaman bulamadığını belirterek zor bir evlilikleri olduğunu ifade etmişti.

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1975’te Microsoft şirketini kuran Gates 1994 evlendiğinde halihazırda milyonerdi. Eşiyle 1987’de şirketinde çalışmaya başlayınca tanışmıştı.

Çiftin 18, 21 ve 25 yaşlarında üç çocuğu var.