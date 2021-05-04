MHP’nin 100 maddelik ‘anayasa önerisi’ hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kez daha yeni anayasa isteğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Ankara’da partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçen Bahçeli, uzlaşmanın ve yeni bir anayasa hazırlamanın milli vecibe olduğunu söyledi.

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MHP lideri, geçmişi 145 yılı bulan anayasa tartışmalarının toplum ve devlet hayatına ambargo koyduğunu belirterek devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan anayasaların değiştirilemez metinler olmadığını ifade etti.

“MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır” diyen Bahçeli, 100 maddelik öneri listesi hazırladıklarını kaydetti, bunun siyasi muhataplara sunulacağını ifade etti.

‘Başkan yardımcılığı öngörüldü’

MHP lideri, önerilerden şöyle bahsetti:

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* Dört kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır. Kısa yada uzun bir anayasa değil, kaliteli temel hukuk anlayışıyla çatısı örülmüştür. Anayasa başlangıcı Türk milletinin ortak değerlerini kucaklayan bir anlayışla yazılmıştır.

* Devletin genel esasları ilk beş maddede yer alanlar tek maddede birleştirilmiş ve “Bu madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” yazılmıştır. Hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.

* Anayasa’nın 3’üncü kısmında üç bölüm halinde yasama, yürütme ve yargı başlıklarıyla düzenlemiştir. TBMM başkanına tarafsız konumuyla siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi eklenmiştir. Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla düşme sebebine dair belirsizlikler onarılmıştır.

* Başkanlık sistemi yeni anayasa sistemiyle kurumsal yapıya kavuşturulmuş, Başkanlık ile birlikte iki başkan yardımcısı seçilmesi şeklinde belirlenmiştir.

* Yargı organlarının yapılanmasına yargı ayrılığı sistemi devam ettirilmiş, anayasa mahkemesi özel bir statüde düzenlenmiş, siyasi parti kapatma davaları yüce divan adıyla yeni bir mahkemeye verilmiş, yargıya ilişkin üye seçiminde TBMM’nin yetkileri genişletilmiştir.