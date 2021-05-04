Büyük Menderes Nehri neredeyse kurudu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden çıkıp Uşak, Denizli ve Aydın’dan geçerek Ege Denizi’ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor.

Fotoğraflar: DHA

Çiftçiler, yağmur ve kar yağışının diğer yıllara oranla azlığı ve sıcaklıkların da yükselmeye başlaması nedeniyle geçen yıl mayıs ayında 2.5 metre yüksekliğinde su bulunan nehirde, traktörleriyle setler yapıp dipteki az miktardaki suyu biriktirmeye başladı.

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‘Yılların Menderes Nehri’nin şu an üzerinde yürüyoruz‘

DHA’ya konuşan İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, şunları kaydetti: “Aralık ayından bu yana yağmurlar yeterli seviyede yağmadı. Bu nedenle yıla kurak bir başlangıç yaptık. Mayıs ayının ilk haftaları Büyük Menderes Nehri’nde 2.5 metre yükseklikte su vardı. 53 yaşındayım, bu aylarda Büyük Menderes Nehri’nin bu şekilde kuruduğunu hiç görmemiştim. Çiftçilerin bu suya ihtiyacı var. Çok az sayıda su olduğu için çekme şansımızda yok. Tespitlerimize göre Nazilli’den Söke Ovası’na kadar 32 bin dekar ot yatağımız su bekliyor. Adnan Menderes, İkizdere ve kemer Barajları’ndan da sulama için Büyük Menderes’e su salınması için çok erken. Baraj kapaklarının açılması haziran ayını bulur. Çiftçiler de çaresiz durumda. Su olmayınca tarımsal üretimde durma noktasına geliyor.

Durum böyle olunca çiftçile rde kendi başlarının çaresine bakmak için sondaj kuyusu açmaya çalışıyor. Ancak, yağmur yağmaz ise o sondaj kuyularının da çok uzun süre kullanılacağını sanmıyorum. Bizim can damarımız sudur. DSİ de bu yıl iki kez sulama suyu vereceğini bildirdi. İki defa sulamayla hiçbir mahsul olmaz. Yılların Menderes Nehri’nin şu an üzerinde yürüyoruz.”