’20’li yaş challenge’ına siyasiler de katıldı: ‘Instası var mı bu çıtırın?’

Sosyal medyada ‘20yaschallenge‘ etiketi eşliğinde 20’li yaşlarından fotoğraf paylaşma akımına siyasiler de dahil oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hey gidi yıllar… Selvi Hanım’ı etkilemek çok önemliydi tabi:)” notuyla paylaştığı fotoğrafındaki sakallı hali dikkat çekti.

Reklam

Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:) #20yaschallenge pic.twitter.com/qBPDbSgpXv — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2021

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın paylaşımının altına gelen yorumlarda yakışıklılığı övüldü. Paylaşım bir saat bile geçmeden 50 bine yakın beğeni aldı. Bir kullanıcı, “İnstası var mı bu çıtırın” diye yazdı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın paylaşımının altına güzelliğinden bir şey kaybetmediği, ‘uzun soluksuz mücadelesine‘ rağmen hala çok iyi göründüğü yazıldı.

CHP’li vekil Tuncay Özkan ise “Mücadele yaşım hala 20:)” notuyla fotoğrafını paylaştı.

Reklam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu o yıllarda cep telefonu olmadığından zorlu şartlarda selfie çekebildikleri konusunda espri yaparak paylaşımda bulundu.