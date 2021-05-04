Anadolu ve Rumeli Hisarları restore ediliyor

İstanbul’un sembol yapılarından Anadolu ve Rumeli Hisarları’nda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Fotoğraflar: İBB

Dün akşam Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’la, 1395’te Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilen Anadolu Hisarı’nda inceleme yapan Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok kıymetli iki eseri, İstanbullulara ve bütün dünyaya, tekrar güçlü bir biçimde tanıtmanın, anlatmanın fırsatını yakalayacağız” dedi.

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İmamoğlu, restorasyon çalışmalarının hisarın yakınındaki tarihi Toplarönü Namazgahı’nı da içereceğini belirtti: “Onayları, her şey bitti. Elimizdeki projeyi uygulayacağız ve hem Beykoz’a hem İstanbul’umuza çok güzel bir gezi alanını, tarihle buluşma alanını ve aynı zamanda bir sanat kültür alanını buluşturmuş olacağız, kavuşturmuş olacağız.”

Fatih Sultan Mehmet döneminde 15 Nisan 1452’de başlanıp 31 Ağustos 1452’de tamamlanan Avrupa yakasındaki Rumeli Hisarı’nda da çalışmaların başladığını belirten İmamoğlu iki projenin eşzamanlı yürütüleceğini söyledi.

Beykoz Belediye Başkanı Aydın ise şunları söyledi: “Anadolu Hisarı, çok anlamlı bir bölge. Hatta Anadolu Hisarı’nın şöyle bir özelliği var: İstanbul’un ilk belediyelerinden bir tanesidir burası. İstanbul’daki asırlık spor kulüplerinden bir tanesi de Anadoluhisarı’dır. Bu Hisar’dan almıştır mahalle de ismini. Çok güzel bir mahalle kültürü vardır. Hisar’ımızın Büyükşehir Belediyemiz tarafından restore edilecek olması çok anlamlı; tarihin yaşatılması adına son derece önemli bir adım.“