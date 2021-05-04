Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sigara satışı yasağı yok

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, herhangi bir sigara satışı yasağı olmadığını söyledi.

Bakanlığın bu gece yarısı valiliklere gönderdiği genelgeye göre 7 Mayıs’tan itibaren marketlerde ‘zorunlu temel ihtiyaç’lar dışında hiçbir ürün satılmayacak.

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Çataklı, bakanlık konferans salonunda ‘Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’ düzenledi.

‘Sigara yasağına’ ilişkin iddia hakkında AA’ya konuşan Çataklı, son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Çataklı, iddianın sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

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