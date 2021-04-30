TBP başkanı duyurdu: İçki satışı yasağı kalkmış

Covid-19 önlemleri gerekçesiyle polis eliyle tebliğ edilen içki yasağı kalktı. Yasağın kalktığını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden ‘Hayırlı olsun‘ diyerek duyurdu.

Alkol satışı yasağı kalkmıştır herkese hayırlı olsun — Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ 💎 (@AybasOzgur) April 30, 2021

Diken’e konuşan Aybaş, yasağın kalktığına dair kendilerine bir yazı gelmediğini, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’in “Satışa devam edin” demesi üzerine yasağa uyulmadığını aktardı.

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Palandöken, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini söylemişti.

Zincir marketlerde de içki reyonlarındaki ‘yasak’ yazısı kaldırıldı ve satışlara başlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan ve hukukçular tarafından ‘açıkça anayasaya aykırı bir uygulama’ olarak nitelenen içki yasağı dün polis tarafından tebliğ edilmeye başlamıştı.

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Yasak Ankara Barosu tarafından Danıştay’a taşınmıştı.