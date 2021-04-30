Soylu, içki yasağında ısrarcı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddia’ hakkında, “Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek” dedi.

Fotoğraf: Pixabay

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Soylu, şunları kaydetti:

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*17 günlük tam kapanma boyunca bakanlığımız tüm birimleriyle 24 saat nöbet sistemine geçtik. Şu ana kadar e-devlete başvuru 250 bini aştı. İlk gün 6 milyon kişi ziyaret etti. Vatandaşımıza ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.

*Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: Herkes istisna istiyor ancak genelgede muafiyet verilen sektörler belli. Bu noktada pazara kadar görev kağıdı pazardan sonra hem görev kağıdı hem de e-başvuru üzerinden gelen talepler çok sıkı denetlenecek.

*E-başvuru üzerinden gelen taleplerin belli istisnai sektörler dışında SGK kaydı olup olmadığına dikkat ediyoruz. SGK’sı olmayan bazı kapsam içindeki sektör çalışanları için de bir suistimal olmaması için görev kağıtları çok sıkı denetlenecek.

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*Çalıştırmadığı kişiyi çalıştırıyor gibi gösteren kurum da bunun sorumluluğunu taşır. Ayrıca Tüm illerin giriş-çıkış ve belli noktalarınnda (köprü, ana cadde gibi) düzenli denetimler yapılıyor bundan sonra da devam edecek.

*Bundan kaynaklı trafik yoğunlukları yaşancak bu görüntüleri özellikle sosyal medyada paylaşıp kurallara uyulmuyor, herkes dışarda şeklinde bir algı oluşturanlara itibar etmeyin. Şu ana kadar yasaklara uyum gayet iyi gidiyor.

*Amacımız evinde kurallara uyarak 17 günü geçiren vatandaşın hakkını yedirtmemek. Tam kapanma bittiğinde milletçe vaka sayılarındaki düşüşle sabır ettik ama buna değdi diyebilmektir.

*(İçki yasağı) Kısıtlamalar başladığında (14 nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru.

*(İçki satış yasağı uygulamasıyla ilgili hükümete gelen eleştirilerle ilgili sorular) Ben o tartışmalara girmem.

Ne olmuştu?

17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ilk olarak Diken aracılığıyla duyurmuştu. Sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı.

Hukukçular tarafından ‘açıkça hukuka aykırı’ olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından dün tebliğ edilmeye başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini duyurdu.

Aybaş da bugün ‘yasağın kaldırıldığını’ dile getirdi. Bakanlık ise yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi.