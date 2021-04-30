İçişleri: Resmi açıklama haricindekilere itibar etmeyin

İçişleri Bakanlığı, resmi duyuralar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, ‘yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili’ hukuki işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

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Bakanlığın tam olarak hangi açıklamayı ve konuyu kastettiği anlaşılamadı.

Ancak son günlerde 17 Mayıs’a kadar sürecek kapanma boyunca içki satışının yasaklanacağına dair haberler yayınlanmıştı.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 27 Nisan’daki açıklamasında, içki yasağını bakanlıktan teyit ettiğini söylemişti. Buna karşılık Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dün İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini söylemişti. Aybaş da bugün ‘yasağın kaldırıldığını’ dile getirmişti.