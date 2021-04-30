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Yaramazlara biraz batar!

Valilik noktayı koydu: İçki satışı yasak, cezası var

Kütahya’da valilik, kentte içki satışının yasak olduğunu uymayanlara ceza kesileceğini bildirirken uygulamanın diğer kentlerde de geçerli olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Valiliğin yazılı açıklamasında, 17 Mayıs’a kadar tam kapanmanın devam ettiği, 8 Aralık 2020’de kısıtlama günlerinde içki satışının yasaklandığı anımsatıldı.

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Ayrıca, tüm kentlerde içki satışı yasağının halen devam ettiği kaydedildi.

Tekel büfelerin faaliyetlerinin 81 kentte olduğu gibi kısıtlama süresince sınırlandırıldığı belirtilerek “Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır” dendi.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 27 Nisan’daki açıklamasında, içki yasağını bakanlıktan teyit ettiğini söylemişti.

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Buna karşılık Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dün İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini duyurmuştu.

Aybaş da bugün ‘yasağın kaldırıldığını’ dile getirmişti. Bakanlık ise yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istemişti.

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