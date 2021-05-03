Yeni genelge: Marketlerde ‘zorunlu temel ihtiyaçlar’ dışında hiçbir ürün satılmayacak

7 Mayıs’tan itibaren marketlerde ‘zorunlu temel ihtiyaç’lar dışında hiçbir ürün satılmayacak.
İçişleri Bakanlığı, geceyarısı 81 valiliğe ‘market tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. ‘Tam kapanma’nın sona ereceği 17 Mayıs’a kadar, yani 10 gün sürecek kısıtlamanın amacı, ‘marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek.’
Neler yasak?
Genelgede 7 Mayıs itibariyle satışı yasak ürünler şöyle sıralandı: Elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemesi, hırdavat, zücaciye…
Neler serbest?
Gıda ve temizlik ürünlerinin yanısıra satışı serbest ürünler ise hayvan yemi, mama ve kozmetik ürünler (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç).
Hatırlatma: İçki satışı yasak
Yeni genelgede şu hatırlatmalar da yapıldı:
Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca;
– İçki satışı yasak.
– Temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ve üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı kalacak.
– Zorunlu temel ihtiyaçları karşılamakla sınırlı olacak biçimde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar sabah 10 ile akşam 5 arasında faaliyet gösterebilecek.
– Zincir ve süper marketler pazar günleri açılmayacak.