Yeni genelge: Marketlerde ‘zorunlu temel ihtiyaçlar’ dışında hiçbir ürün satılmayacak

Türkiye, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü yine ‘etkileyici’ rakamlarla karşılamayı başardı. RSF’ye göre Türkiye dünyanın en büyük ‘gazeteci hapishanesi’ ve Avrupa’da basın özgürlüğünün en fazla kısıtlandığı ikinci ülke. TGS verilerine göre ise sadece bu yıl gözaltına alınan gazeteci sayısı 57. Medyanın yüzde 90’nın merkezi otorite tarafından sindirildiği mevcut durumda, her 3 gazeteciden biri de artık işssiz.