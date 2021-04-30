Antalya’da da alkol satışı yasak; tekeller kapalı

Antalya Valiliği, 17 Mayıs sabah 5’e kadar sürecek kapanma boyunca tekellerin kapalı; alkol satışının yasak olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bugün yayımlanan il umumi hıfzıssıhha kurulu kararında, İçişleri’nin tam kapanma genelgesine göre tekel büfelerinin kapanması gerektiği belirtildi.

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Buna göre Antalya’da tam kapanma döneminde market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılamayacak.

Kararlara uyulmaması halinde para ve hapis cezası uygulanacağı da ifade edildi.

Ne olmuştu?

17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ilk olarak Diken aracılığıyla duyurmuştu. Sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı.

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Hukukçular tarafından ‘açıkça hukuka aykırı’ olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından dün tebliğ edilmeye başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini duyurdu.

Aybaş da bugün ‘yasağın kaldırıldığını’ dile getirdi. Bakanlık ise yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi.