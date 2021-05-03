‘İçki yasağı’nı imzalayan CHP’li başkan: Zorundaydım

Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan, tam kapanma sürecinde içki satışını yasaklayan kararı imzalamak zorunda kaldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Valiliklerin içki satışının yasaklanmasına dair il hıfzıssıhha kurulu kararlarının oybirliğiyle alındığını açıklaması sonrası, gözler CHP’li belediye başkanlarına çevrildi.

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Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’e konuşan Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan, kentteki kurul kararında tek başına alkol satışının yasaklanması olmadığını söyledi.

Başkan, “Diğer olumlu kararlar da var. Kamu görevlisi olarak imzalamak zorundasınız” dedi. Gökhan, içki yasağına karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Tam kapanma kararıyla birlikte 19 günlük sürede içki satışının yapılıp yapılmayacağı meselesi resmi açıklama yapılmadığı için kafaları karıştırmıştı.

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17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ilk olarak Diken aracılığıyla duyurmuştu. Sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı.

Hukukçular tarafından ‘açıkça hukuka aykırı’ olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından 29 Nisan’da tebliğ edilmeye başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini duyurdu. Aybaş da ‘yasağın kaldırıldığını’ dile getirdi.

Bakanlık ise yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi. Ardından farklı illerden içki satışının yasaklandığına dair valilik duyuruları gelmeye başladı. Kırklareli, Bolu, İzmir ve Aydın’ın CHP’li belediye başkanları ise içki yasağına dair valiliklerin ‘oybirliğiyle’ alındığını söylediği kararlara imza atmadıklarını duyurdu.