Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir ve Aydın’daki içki yasağı duyurusuna başkanların onayı dahil edilivermiş

İzmir ve Aydın büyükşehir belediyeleri, hıfzısıhha kurulunun oybirliğiyle alındığını duyurduğu içki yasağı kararında başkanların imzasının bulunmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İzmir hıfzıssıhha kurulunun 2021/28 sayılı kararı şu ifadelerle duyurulmuştu: “İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10.12.2020 tarihli ve 2020/144 nolu kararındaki ‘sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal gibi iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması’ maddesine istinaden 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

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Buna karşılık İzmir Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı “İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu’nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in imzası bulunmamaktadır.

Başkan Soyer de paylaşımı retweetledi.

İzmir’den sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hesabından da benzer bir açıklama geldi. Belediyenin Twitter hesabında şunlar kaydedildi: “Aydın İl Hıfzısıhha Kurulu’nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/25 sayılı kararda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’nun imzası bulunmamaktadır.”

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Ne olmuştu?

Tam kapanma kararıyla birlikte 19 günlük sürede içki satışının yapılıp yapılmayacağı meselesi resmi açıklama yapılmadığı için kafaları karıştırmıştı.

17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ilk olarak  Diken aracılığıyla duyurmuştu. Sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı. 

Hukukçular tarafından ‘açıkça hukuka aykırı’ olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından dün tebliğ edilmeye başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini duyurdu. Aybaş da  ‘yasağın kaldırıldığını’ dile getirdi.

Bakanlık ise yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi. Ardından farklı illerden içki satışının yasaklandığına dair valilik duyuruları gelmeye başladı.

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