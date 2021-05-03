Tekelci de ‘içki yasağı’nı mahkemeye taşıdı

Çanakkale’de bir tekel büfesi işletmecisi, 17 Mayıs’a kadar tam kapanma boyunca içki satışının yasaklanmasını yargıya taşıdı.

Fotoğraf: Pixabay

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre işyeri kapatılan Deniz Öztürk, kararın yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi’nde 1 Mayıs’ta dava açtı.

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Dava dilekçesinde, içki içilmesi ve Covid-19’un bulaşması arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak bilimsel veri bulunmadığı belirtildi.

Dilekçede, Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30 Nisan’daki kararının, kişilerin özel hayatına, yaşam tercihlerine, tüketim alışkanlıklarına ve kültürüne yönelik hukuka aykırı bir müdahale olduğu kaydedildi.

“İl Umumi Hıfzsıhha Kurulu’nun marketten neyin alınıp alınmayacağını düzenleme yetkisi yoktur. Bu açık bir yetki aşımıdır” denen dilekçede, idarenin savunması alınmadan kararın yürürlüğünün durdurulması talep edildi.

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Ne olmuştu?

Tam kapanma kararıyla birlikte 19 günlük sürede içki satışının yapılıp yapılmayacağı meselesi resmi açıklama yapılmadığı için kafaları karıştırmıştı.

17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ilk olarak Diken aracılığıyla duyurmuştu. Sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı.

Hukukçular tarafından ‘açıkça hukuka aykırı’ olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından 29 Nisan’da tebliğ edilmeye başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini duyurdu. Aybaş da ‘yasağın kaldırıldığını’ dile getirdi.

Bakanlık ise yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi. Ardından farklı illerden içki satışının yasaklandığına dair valilik duyuruları gelmeye başladı. Kırklareli, Bolu, İzmir ve Aydın’ın CHP’li belediye başkanları ise içki yasağına dair valiliklerin ‘oybirliğiyle’ alındığını söylediği kararlara imza atmadıklarını duyurdu.