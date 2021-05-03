Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tekelci de ‘içki yasağı’nı mahkemeye taşıdı

Çanakkale’de bir tekel büfesi işletmecisi, 17 Mayıs’a kadar tam kapanma boyunca içki satışının yasaklanmasını yargıya taşıdı.

Fotoğraf: Pixabay

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre işyeri kapatılan Deniz Öztürk, kararın yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi’nde 1 Mayıs’ta dava açtı.

Reklam

Dava dilekçesinde, içki içilmesi ve Covid-19’un bulaşması arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak bilimsel veri bulunmadığı belirtildi.

Dilekçede, Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30 Nisan’daki kararının, kişilerin özel hayatına, yaşam tercihlerine, tüketim alışkanlıklarına ve kültürüne yönelik hukuka aykırı bir müdahale olduğu kaydedildi.

“İl Umumi Hıfzsıhha Kurulu’nun marketten neyin alınıp alınmayacağını düzenleme yetkisi yoktur. Bu açık bir yetki aşımıdır” denen dilekçede, idarenin savunması alınmadan kararın yürürlüğünün durdurulması talep edildi.

Reklam

Ne olmuştu?

Tam kapanma kararıyla birlikte 19 günlük sürede içki satışının yapılıp yapılmayacağı meselesi resmi açıklama yapılmadığı için kafaları karıştırmıştı.

17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ilk olarak Diken aracılığıyla duyurmuştu. Sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı. 

Hukukçular tarafından ‘açıkça hukuka aykırı’ olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından 29 Nisan’da tebliğ edilmeye başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini duyurdu. Aybaş da ‘yasağın kaldırıldığını’ dile getirdi.

Bakanlık ise yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi. Ardından farklı illerden içki satışının yasaklandığına dair valilik duyuruları gelmeye başladı. Kırklareli, Bolu, İzmir ve Aydın’ın CHP’li belediye başkanları ise içki yasağına dair valiliklerin ‘oybirliğiyle’ alındığını söylediği kararlara imza atmadıklarını duyurdu.

‘İçki yasağı’nı imzalayan CHP’li başkan: Zorundaydım

Valilikler, CHP’li başkanların onayını içki yasağı duyurusuna dahil edivermiş

Antalya’da da içki satışı yasak

Soylu, içki yasağında ısrarcı

Çağdaş Hukukçular Derneği’ne göre içki yasağı bir deneme: Güç gösterisi var

TBP başkanı: İki aydır tarikat ve cemaat üyeleri baskı yapıyor

Valilik noktayı koydu: İçki satışı yasak, cezası var

İçişleri: Resmi açıklama haricindekilere itibar etmeyin

TBP başkanı duyurdu: İçki satışı yasağı kalkmış

İçki satış yasağı Danıştay’a taşındı

TESK başkanından İçişleri’ne hodri meydan: İçki satmaya devam edeceğiz

İçki yasağı tebliğ edildi: Tekel bayilerine ‘dalga geçer’ gibi ‘bol kazançlar’ mesajı

Soylu, içki yasağında Avrupa ülkelerini işaret etti ama örnek veremedi

TESK başkanı: Nasıl ‘İçki satın’ diyebilirim?; TBP başkanı: ‘Satın’ dediği an olay biter

Hukukçular ‘içki yasağı’ndaki tehlikeye işaret etti: Devletin niteliği değişir

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Tam kapanma boyunca içki satışı yasak

29 Nisan’dan 17 Mayıs’a tam kapanma

SON HABERLER

Kıbrıs görüşmeleri Lecce-Cagliari Maçı mı?

Herkes için fiili durumun sürmesi en optimal çözüm gibi görünüyor. Tarafları mevcut konforlu pozisyonlarını terk ettirip risk almaya itecek gerekçeler 2004 yılından beri ortaya konamadı. Arada bir nafile müzakerelerde bulunmanın da çok bir maliyeti yok. Sadece konuyu takip edenler 0-0 bitecek bir Serie A maçını banttan seyretmenin bunaltısına kapılıyor.