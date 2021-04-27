Beş ayda 44 gün içki yasağı

ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı ‘tam kapanma’ kararı sonrası içki satış yasağı yeniden gündemde.

Yasağın sosyal medyada tartışılmaya başlamasının ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayileri için “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer almamasına rağmen içki satışının yasaklandığına dair uyarı yazıları marketlere asılmaya başladı. Böylece hafta sonlarında uygulanan içki satış yasağının, 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında da uygulanacağı kesinleşti.

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Aralık 2020’de başladı

İçişleri Bakanlığı’nın 1 Aralık 2020 tarihli Covid-19 genelgesinde tekel bayileri hafta sonu açık olabilecek işyerleri arasında sıralanmamıştı.

Böylece 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tekel bayileri kepenk açamadı.

Tekel bayileri bu duruma tepki gösterdi. İşletmeciler içki satış yasağının sona erdirilmesini istedi.

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Ancak, yerel yöneticiler yeni bir karar alarak marketlerde de kısıtlama sürecinde satış yasağı uygulamaya başladı.

Yasağa ilişkin herhangi bir genelge olmaması ise kafa karışıklığına yol açtı. Bunun üzerine 8 Aralık 2020’de Ankara Emniyet Müdürlüğü market ve bakkallara, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları içki satışı yapılmayacağına ilişkin bir yazı gönderdi.

Yasağa gerekçe olarak ise tekel bayilerinin yasaktan muaf olmaması nedeniyle haksız rekabetin önüne geçme hedefi gösterildi. Uygulama tüm Türkiye’ye yayıldı.

Toplam 61 güne çıkıyor

Böylece, Türkiye’de 2020 yılında tekel bayileri sekiz, marketler ise altı gün; 2021 yılında ise 36 gün olmak üzere toplam 44 gün içki satış yasağı uygulandı.

Bugüne kadar uygulanan 44 günlük yasağa ek olarak, 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında da uygulanacak yasakla birlikte Türkiye’de toplam 61 gün içki satışı yasaklanmış olacak.