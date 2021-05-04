‘Tam kapanma’nın ilk haftasında üç kente güzel haber

EFE SÖNMEZ

‘Tam kapanma’nın ilk haftasında açıklanan haftalık vaka sayıları, ‘turuncu’ kent sayısının ikiden beşe yükseldiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, bugün 24-30 Nisan tarihlerinde kentlerde haftalık vaka sayılarını açıkladı. Çok yüksek riskli sayılan ‘kırmızı’ kent sayısı 76, yüksek riskli ‘turuncu’ kent sayısı ise beş olarak kayda geçti.

Reklam

Bir önceki haftanın vaka sayıları, turuncu kent sayısının iki olduğunu göstermişti.

17-23 Nisan haftası için yayınlan haritada yalnızca Şırnak ve Mardin 100 binde 100 vakanın altındaydı. Bu hafta ise Van, Siirt ve Şanlıurfa’da vaka sayısı 100’ün altına düştü.

Van 104’ten 90’a, Siirt 123’ten 79’a, Şanlıurfa ise 104’ten 70’e geriledi. Öte yandan Türkiye çapında genel olarak vaka düşüşleri kayda geçti.