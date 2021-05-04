Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.

İllere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 532.02, Ankara’da 361.52, İzmir’de 223.34 oldu.

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Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken; Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

Sağlık bakanı Twitter’dan, “Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” diye yazdı.