Halde ‘israfı gördük’: Çiftçi ürününü satamadı, tonlarcası çöpe atıldı

Plansız programsız başlatılan ‘tam kapanma’ süreci çiftçiyi de vurdu. Sebze halleri mahsul alımını durdurdu. Çiftçiler zararına satma pahasına ürünlerini hale götürdü ancak satamadı. Bunun üzerine ürünlerini çöpe attılar.
Tam kapanmayla beraber halk pazarlarına da yasak gelince komisyoncular “Hale ürün getirmeyin” demeye başladı. Ancak çiftçiler günlük ürün alıyor ve satmamaları durumunda çürüyecek.
Zararına satmak istediler ama almadılar
Antalya’da çiftçiler, çöpe gitmesin diye 8 ila 10 liraya satacağı ürünü 2 liraya zararına satma pahasına hallere götürdü ancak satamadı. Bunun üzerine tonlarca mahsulü çöpe döküldü.
Ailesinin bir haftadır sıra beklediğini belirten Gözde isimli Twitter kullanıcısı, zararına toplanan 1 ton mahsulün çaresizlikten çöpe döküldüğünü aktardı: “Hala ağaçların başında bekleyen tonlarca mahsul var. Bu insanların emeklerini çöpe döktürenler, üreticiye en ufak bir destek vermeden kapıları, pazarları kapatanlardır”
Gözde, Migros’un ürünleri zararına alırken kendi marketlerinde fahiş fiyata sattığını da öne sürdü: “Sebze halindeki komisyonları arayıp zararına toplanan 2,5 lira satış fiyatı olan biberi 1 liraya verirseniz bilmem kaç ton alacağız pazarlığı yapıyordu. Migros’taki etiket fiyatı ise 13 lira.”
Gelir elde edeceği dönemde emeğini çöpe dökmek zorunda kalan çiftçi öfkeli. Her şeyin daha da pahalı olduğu bu dönemde borçlarını nasıl kapatacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bankaların kapılarına dayanmasından endişeliler.