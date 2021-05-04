Diken

Yaramazlara biraz batar!

Halde ‘israfı gördük’: Çiftçi ürününü satamadı, tonlarcası çöpe atıldı

Plansız programsız başlatılan ‘tam kapanma’ süreci çiftçiyi de vurdu. Sebze halleri mahsul alımını durdurdu. Çiftçiler zararına satma pahasına ürünlerini hale götürdü ancak satamadı. Bunun üzerine ürünlerini çöpe attılar.

Fotoğraf: Twitter

Tam kapanmayla beraber halk pazarlarına da yasak gelince komisyoncular “Hale ürün getirmeyin” demeye başladı. Ancak çiftçiler günlük ürün alıyor ve satmamaları durumunda çürüyecek.

Reklam

Zararına satmak istediler ama almadılar

Antalya’da çiftçiler, çöpe gitmesin diye 8 ila 10 liraya satacağı ürünü 2 liraya zararına satma pahasına hallere götürdü ancak satamadı. Bunun üzerine tonlarca mahsulü çöpe döküldü.

Ailesinin bir haftadır sıra beklediğini belirten Gözde isimli Twitter kullanıcısı, zararına toplanan 1 ton mahsulün çaresizlikten çöpe döküldüğünü aktardı: “Hala ağaçların başında bekleyen tonlarca mahsul var. Bu insanların emeklerini çöpe döktürenler, üreticiye en ufak bir destek vermeden kapıları, pazarları kapatanlardır”

Gözde, Migros’un ürünleri zararına alırken kendi marketlerinde fahiş fiyata sattığını da öne sürdü: “Sebze halindeki komisyonları arayıp zararına toplanan 2,5 lira satış fiyatı olan biberi 1 liraya verirseniz bilmem kaç ton alacağız pazarlığı yapıyordu. Migros’taki etiket fiyatı ise 13 lira.”

Reklam

Gelir elde edeceği dönemde emeğini çöpe dökmek zorunda kalan çiftçi öfkeli. Her şeyin daha da pahalı olduğu bu dönemde borçlarını nasıl kapatacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bankaların kapılarına dayanmasından endişeliler.

Yalçın Karatepe: Çiftçiye kısmet, müteahhide garanti

Fikri Sağlar: İktidarın gözden çıkardığı tarım sektörünün durumu, açlıkla karşı karşıya olmamızın sebebi

SON HABERLER

Hangi balık nasıl yenir?

Gülhan Kaya’yla ‘lezzetli sohbet’imize deniz ürünleriyle devam ettik. Başta balık olmak üzere deniz ürünlerinin bu coğrafyanın mutfağındaki yerini, hangisinin nasıl yenebileceğini konuştuk; tarif ve tüyolar aldık…

‘Bu peşkeştir’: İkizdere’deki taşocağı, Cengiz Holding’e ÇED kararından önce verilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmeden Cengiz İnşaat’a verildiğini öne sürdü: “ÇED kararı yok, ihale yok. Proje sahibi bakanlık, ama e-posta olarak Cengiz Holding’te çalışan bir mühendisin e-posta adresi verilmiş. Yani ihaleden, ÇED kararından önce bu taş ocağının Cengiz Holding’e verileceği belirlenmiş, belli olmuş. Bu peşkeş çekmektir.”