Nisanda araç satışı 10 yıl ortalamasının altında kaldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın nisan ayında son 10 yılın ortalamasının altında kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre bu yılın nisan ayında araç satışları geçen yıla göre yüzde 132.4 artarak 61 bin 488 adede çıktı.

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Satışlar geçen yıla göre kaydedilen yüksek artışa rağmen 10 yıllık ortalamanın yüzde 5.2 altında kaldı.

Nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 183.1 artışla 13 bin 113 hafif ticari araç satıldı. Otomobil satışı ise yüzde 121.6 artışla 48 bin 375’e yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-nisan tarihlerinde yüzde 72.4 büyümeyle 260 bin 148 satışa ulaştı.