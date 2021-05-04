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Yaramazlara biraz batar!

Yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler: Cinsiyet değiştiren İsrailli hakem tarih yazdı

Cinsiyet değiştiren hakem Sapir Berman, trans kimliğinin açıkladıktan sonra İsrail Prömiyer Ligi’nde maç yöneterek tarih yazdı.

Fotoğraflar: Reuters

Berman, Beitar Jerusalem-Hapoel Haifa maçını yönetmek üzere sahaya çıkarken İsrail Futbol Federasyonu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Bu çok uzun ve harika bir yolculuğun ilk adımı. Bunu seninle atmaktan gurur duyuyoruz Sapir” ifadeleri kullanıldı.

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Ülkenin en iyi hakemlerinden 26 yaşındaki Berman, geçen hafta cinsiyet değişim operasyonunu duyurduğu basın toplantısında kendisini genç yaşından itibaren kadın olarak gördüğünü anlattı. Futbolcuların çoktan kendisine hitap ederken kadın zamirlerini kullandığını anlatan Berman, “Bir şekilde sürece dahil olmak istediler. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Maçın oynandığı stadın dışında bir taraftarın Berman’a hitaben “Süper kadın, muhteşem, cesur” yazılı pankart taşıdığı görüldü.

Berman futbol dünyasının ilk cinsiyet değiştiren hakemi değil. Britanyalı hakem Lucy Clark, 2018’de trans kimliğini açıklamıştı.

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