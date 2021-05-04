Avrupa Futbol Şampiyonası’na Covid güncellemesi

UEFA İcra Komitesi, Covid-19 salgınının bu yıl yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nı etkilememesi için harekete geçti. Türkiye’nin de katılacağı turnuvada takımlara kadrolarında fazladan üç oyuncu bulundurma hakkı verildi.
Katılımcı ülkeler yeni kararla birlikte kadrosunda 26 oyuncu bulundurabilecekse de maç listesine yine 23 oyuncu yazabilecek.
26 kişilik kadrodan çıkarılan oyuncular ise turnuvanın bütünlüğünün sağlanabilmesi için listeye tekrar konulamayacak.
UEFA, bunun 2020 Avrupa Şampiyonası’na özel bir değişiklik olduğunu da vurguladı.
Turnuvaya katılan takımların nihai oyuncu listelerini teslim edeceği tarih ise 1 Haziran.
Ancak ilk maçtan önce sakatlık veya Covid vakası görülmesi durumunda sınırsız değişiklik hakkı var.
Salgın nedeniyle ertelenmişti
Resmi kısaltması EURO 2020 olsa da Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran-12 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Turnuva corona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti.
Türkiye de turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında.
A Grubu’nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya’yla karşılaşacak. Türkiye’nin gruptaki diğer rakipleri ise Galler ve İsviçre.