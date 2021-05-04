Avrupa Futbol Şampiyonası’na Covid güncellemesi

UEFA İcra Komitesi, Covid-19 salgınının bu yıl yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nı etkilememesi için harekete geçti. Türkiye’nin de katılacağı turnuvada takımlara kadrolarında fazladan üç oyuncu bulundurma hakkı verildi.

Fotoğraf: Reuters



Katılımcı ülkeler yeni kararla birlikte kadrosunda 26 oyuncu bulundurabilecekse de maç listesine yine 23 oyuncu yazabilecek.

Reklam

26 kişilik kadrodan çıkarılan oyuncular ise turnuvanın bütünlüğünün sağlanabilmesi için listeye tekrar konulamayacak.

UEFA, bunun 2020 Avrupa Şampiyonası’na özel bir değişiklik olduğunu da vurguladı.

Turnuvaya katılan takımların nihai oyuncu listelerini teslim edeceği tarih ise 1 Haziran.

Reklam

Ancak ilk maçtan önce sakatlık veya Covid vakası görülmesi durumunda sınırsız değişiklik hakkı var.

🏆 #EURO2020 squads will feature up to 26 players.



👕 Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.



Full details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 4, 2021

Salgın nedeniyle ertelenmişti

Resmi kısaltması EURO 2020 olsa da Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran-12 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Turnuva corona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti.

Türkiye de turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında.



A Grubu’nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya’yla karşılaşacak. Türkiye’nin gruptaki diğer rakipleri ise Galler ve İsviçre.