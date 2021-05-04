Eşini, kafasına dambılla vurarak öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İstanbul’da, eşi Hanife Yenisu’yu uyurken başına dambılla vurarak öldüren Erol Yenisu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

46 yaşındaki 25 yıllık eşini 22 Şubat’ta öldüren 51 yaşındaki Yenisu karakola gidip teslim olmuştu. Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yenisu’nun, ‘kendini savunamayacak durumda bulunan eşe karşı tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılanması istendi. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

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Hanife Yenisu’nun ocak ayında eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemenin koruma kararı verdiği belirtilen iddianamede, bu karara öfkelenen Erol Yenisu’nun evden ayrılarak iki üç hafta yurdun değişik illerini gezdikten sonra eve dönerek çocukları ve eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

Ayrıca, olay günü, oğlunu işe gönderdikten sonra çocuklarının evde ağırlık çalışmasında kullandıkları dambılın demir çubuğu ile eşine birkaç kez vurduğu aktarıldı.

İddianamede Erol Yenisu’nun ocak ayında, oğlu Cevher Yenisu’ya, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Önlenmesine Dair Kanun’u eleştirir nitelikte mesajı attığı dikkate alınarak öldürme eylemini daha önce kurguladığı belirtildi. İkili arasında olaydan önce kısa bir tartışmanın varlığı kabul edilse de bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan şüphelinin öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

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Erol Yenisu’nun emniyetteki ifadesinde maktul uyurken suçu işlendiğini beyan etmesine rağmen savcılık ve hakimlik ifadesinde beyanını inkar ederek eşi uyanıkken eylemi gerçekleştirdiğini iddia ettiği anımsatıldı. Evdeki incelemede, Hanife Yenisu’ya ait telefonun kılıfı içerisinde yatağa uzak mesafedeki şifonyerin üzerinde bulunduğun, telefonun uzakta bulunmasının şüphelinin bu yöndeki savunmasının doğru olmadığına işaret ettiğinin altı çizildi.



