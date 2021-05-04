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Yaramazlara biraz batar!

Furkan Vakfı’nın kurucusu gözaltında

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı.

Kuytul’un çağrısı üzerine önceki gece Gaziantep’te üç camide 76 kişi ‘itikaf’ için toplandı. Polis ekipleri, Covid-19 yasaklarını gerekçe göstererek grubun camilerden çıkmasını istedi. Grup direnince, zorla çıkartıldı.

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Bu sırada, bir bekçinin camide gruba biber gazı sıktığı görüldü. Valilik ve emniyet, bekçinin açığa alındığını bildirdi. Ayrıca açıklamalarda grubun provokasyon yaptığı kaydedildi.

DHA’nın haberine göre Adana’da da dün gece Kuytul ve yanındakiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıktı.

Polis, grubu eve dönmeleri konusunda uyardı. Ancak eve gitmeyen grup gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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‘İtikaf’, belirli günlerde camide kalarak yalnızca ibadet etmek anlamına geliyor.

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