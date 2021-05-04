Sokak köpekleri için açlık grevindeki kadın hastaneye kaldırıldı

Yüzlerce sokak köpeği için başladığı açlık grevini 41 gündür sürdüren Bağımsız Patiler Derneği Başkanı Ayşe Köse, hastaneye kaldırıldı.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Köse, ilçe belediyesinin yasanın yüklediği sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla 24 Mart’ta onlarca köpeğin bulunduğu evinde açlık grevine başlamıştı. Köse, ilçe belediyesinden hayvanların bakımını ve beslenmesini talep etmişti.
Derneğin açıklamasına göre Köse’nin sağlık durumu dün gece kötüleşti. Bunun üzerine sağlık ekipleri Köse’ye ilk müdahaleyi yaparak sağlık kuruluşuna götürdü.