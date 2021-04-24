Sokak hayvanları için 32 gündür açlık grevinde

Bağımsız Patiler Derneği Başkanı Ayşe Köse, yüzlerce sokak köpeği için başladığı açlık grevinin 32’nci gününde. Köse’nin üç talebi var.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Köse, ilçe belediyesinin yasanın yüklediği sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla 24 Mart’ta onlarca köpeğin bulunduğu evinde açlık grevine başladı.

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Köse, bugün açlık grevinin 32’inci gününe girdi. Dernek başkanının belediyeden üç talebi var: Hayvanları Koruma Kanunu uygulansın, tedavi için veteriner tahsis edilsin ve hayvanlara bakım alanı ile bakıcı ayarlansın.

Köse, Twitter’dan paylaştığı bir videoda, “Belediyeye sokak hayvanları için gönderilen bütçeden hakkımızı istiyoruz” dedi. Çok sayıda kişi, Twitter’da ‘#AyşeKöseninTalepleriKabulEdilsin‘ etiketine destek verdi.

Diken’e konuşan Köse, şunları anlattı: “Açlık grevine başladığımda 58 kiloydu, şimdi 47 kiloya kadar indim. 10 adımdan fazlasını atamıyorum. Kendimi yürümeye zorlarsam kamburlaşıyorum, öyle adım atıyorum. Geceleri müthiş uykusuzluk çekiyorum açlıktan. Baş dönmesi ve kusma hissini çok yaşıyorum.”

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Köse ayrıca Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin’in kendisini aradığını, 27 Nisan’da görüşmeye çağırdığını, belediyenin ise kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi. Köse, hükümete de çeşitli kanallardan durumunun aktarıldığını dile getirdi.