Ralli sona mı eriyor: Ether’in fiyatı daha ne kadar yükselebilir?

Salı günü 3 bin 455 dolarla yeni bir zirve yapan Ethereum’da teknik göstergelere göre rallinin sonuna geliniyor. Ancak piyasadaki hava hiç öyle değil.

Fotoğraf: Pixibay



Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum bu haftayı da rekorlarla geride bırakıyor.

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2021 yılına 729 dolar seviyesinde başlayan Ether, henüz yıl ortasına gelmeden yatırımcısına yüzde 320’den fazla kar ettirmiş durumda.

Büyük çıkışta, Avrupa Yatırım Bankası’nın Ethereum blok zincirinde iki yıllık tahvil çıkaracağını açıklanmasının rolü hayli etkili.

Teknik göstergelere göre fiyat fazla yüksek

İşin teknik analiz kısmında ise durum şu an biraz farklı. Göstergeler, rallinin yakın zamanda bitebileceğine işaret ediyor.

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Fakat bazı analistler, teknik göstergelerin aksine Ether’deki çıkışı Bitcoin’in erken dönemdeki yükselişe benzetiyor.

Bloomberg’de yer alan haberde kripto para borsası Luno’nun Asya Pasifik Müdürü Vijay Ayyar, Ether’in mevcut pozisyonunu şöyle değerlendiriyor: “Piyasalar, tüm ağ geliştirme çalışmalarına rağmen Ethereum’un temel olarak ne kadar düşük değerlendiğini farketti. Eğer Ether’in çok fazla yükseldiğini düşünüyorsanız, Bitcoin ile karşılaştırıldığında daha gidilecek çok yol var.“

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya’ya göre ise piyasanın 2021 bitmeden önce beklediği Ethereum fiyatı 10 bin dolar.

Oasis Pro Markets CEO’su Pat LaVecchia da yükselişin kaçınılmaz olduğu görüşünde: “Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 25 bin dolara ulaşması mümkün.”

Temmuz ayında güncelleme alacak

Coinmarketcap’ın bugünkü verilerine göre; Ether’in toplam piyasa değeri şu an 401 milyar doların üzerinde.

Ethereum’un ayrıca temmuz ayında bir güncellemesi bulunuyor ve güncellemelerin piyasa fiyatlaması üzerinde önemli etki yaptığı biliniyor.