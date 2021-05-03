Ethereum 3 bin doları aştı

2021 yılına 729 dolar seviyesinde başlayan Ethereum, bir rekor daha kırarak 3 bin doları aştı. Etherium’da sene başından beri kazanç yüzde 312.

Fotoğraf: Reuters



Avrupa Yatırım Bankası’nın Ethereum blok zincirinde iki yıllık tahvil çıkaracağını açıklanmasının ardından yükselişe geçen Ethereum, bu sabah 3 bin 54 doları gördü.

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Bu rakam Ether için aynı zamanda 3 bin dolarlık psikolojik direncin kırılması anlamı taşıyor.

Bazı uzmanlar Ether’in temmuz ayındaki güncellemesine kadar 5 bin doları zorlayabileceği görüşünde.

Aksi görüşteki uzmanlar ise Ether’in son 10 günde yüzde 30’dan fazla artış gösterdiğini ve düzeltme yapması gerektiğini savunuyor.

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Bitcoin’den sonra kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ether’in piyasa hacmi de son yükselişle birlikte 353 milyar dolara ulaşmış durumda.