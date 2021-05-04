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Yaramazlara biraz batar!

İlk yüz yüze temas: Dışişleri heyeti Mısır yolcusu

Bir Dışişleri heyeti 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında söz konusu görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımların üzerinde durulacağı’ belirtildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan’da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve Mısır arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.

‘Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini’ kaydeden Çavuşoğlu, “Mısır Türkiye’den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır’a gidecek” diye konuşmuştu.

Çavuşoğlu, heyetin bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.

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