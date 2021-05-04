Yeni genelge: Cumartesileri pazar yerleri açık

Tam kapanma boyunca cumartesi günleri pazar yerleri açık olacak.

Fotoğraf: Reuters

Plansız programsız başlatılan ‘tam kapanma’ sürecinde sebze halleri mahsul alımını durdurmuştu. Çiftçiler zararına satma pahasına ürünlerini hale götürmüş ancak satamaması üzerine ürünlerini çöpe atmıştı.

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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Pazar Yerleri’ konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri sabah 10 ile akşam 5 arasında yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılan pazar yerleri açık olacak.

Sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlere en yakın pazar yerine gidilebilecek.

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Pazarcılar, meslek odasının düzenleyeceği belgeleri ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.