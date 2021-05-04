Üç Michelin yıldızlı restoran hayvansal ürünleri bırakıyor: Sürdürülebilir değil

Dünyanın en iyi restoranlarından üç Michelin yıldızlı Eleven Madison Park, ‘sürdürülebilir bulmadığı’ için eti bırakıyor ve tamamen bitki bazlı menüye geçiyor.

ABD’nin New York şehrindeki Manhattan semtinde yer alan mekanın sahibi ve şefi Daniel Humm köklü değişikliği internet sitesinden duyurdu.

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Salgın tedbirleri kapsamında kapalı bulunan restoran yeniden açılmaya hazırlanıyor ama kesenin ağzını açmaya teşne etçil müşterilerini şaşırtacağı kesin.

Fotoğraf: Reuters

Humm gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Her zaman çevremizde bıraktığımız etkiye duyarlı olarak çalıştık. Ancak mevcut yemek sisteminin pek çok açıdan sürdürülebilir olmadığı giderek daha bariz görülüyordu. Geçen yıl yaşadığımız şeylerden sonra aynen devam edemezdik. Bitki bazlı bir menü servis etmeye karar erdik. Hiçbir hayvansal ürün kullanmayacağız. Her yemek hem topraktan hem denizden elde edilen sebzelerle yapılacak. Bir de meyveler, mantarlar, baklagiller, tahıllar ve çok daha fazlası…“

Mekan, sektörün en prestijli listelerinden ‘Dünyanın En İyi 50 Restoranı‘nda 2017 yılında birinci sırada yer almıştı. Bu unvanı Avrupa ülkeleri dışında kazanan ikinci restorandı Eleven Madison Park.

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Humm geçen yıl mutfağında Covid-19’a karşı ön cephede çalışanlar ve dezavantajlı New Yorklulara yemek hazırlamıştı.