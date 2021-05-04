Cumhurbaşkanlığından ‘lebalep’ film seti: ‘Yüzlerce kişilik sette en az altı pozitif’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlatılan ‘15/7 Şafak Vakti’ adlı sinema filmi projesinde, Covid-19 önlemlerinin ihmal edildiği öne sürüldü. Yüzlerce kişinin bulunduğu film setinde en az altı kişinin testi pozitif çıktı.

ANKA Haber Ajansı’ndan Dilan Kutlu’nun haberine göre yapımcılığını Rafadan Hayat Film Prodüksiyon ve Yapım şirketinin üstlendiği filmin seti Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde kuruldu. Çekimler için Ankara’dan figüranlar Kayseri’ye götürüldü.

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‘Yola çıkmadan test yapılmadı’

Habere göre başkanlık, figüranlar yola çıkmadan İstanbul ve Kayseri valiliklerine yazı göndererek bu kişilerin yasaklardan ‘muaf’ tutulmasını istedi. Oyunculardan Bayram Aslan, Özgül Canişçi Cast Ajans’la Ankara’dan Kayseri’ye götürüldü. Kendilerine, 15 Temmuz darbe gecesini anlatan bir film çekimi yapılacağı söylendi. Ekip toplamda 60 kişiydi.

Aslan, sete gittiklerinde manzaranın çok farklı olduğunu, 800 kişilik bir grubun içi içe bulunduğunu belirterek “Bize burada Covid-19 testi yapıldı. Covid-19 testi sonuçlarımız saatler sonra çıktı ve biz Covid testi sonrasında o 800 kişi izdiham gibi bir aradaydık” dedi.

Sekiz arkadaş Kayseri Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nün KYK yurdunda karantinada tutulduklarını belirten Aslan, ajansın kendilerine yardım yapmadığını dile getirdi.

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‘İftar sırasında sonuçlar geldi’

Oyuncu Elif Sezen ise Ankara’dan Kayseri’ye iki otobüsle giden 60 kişi arasında bulunduğunu belirterek Kayseri’ye vardıklarında sete gitmeden test yapıldığını, akşama kadar da sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Sezen şunları söyledi: “Bu test sonuçlanana kadar hepimiz iç içeydik. Maskeler takılı ama yine de birbirimize yakındık. Sonrasında fuara gittik, çekim alanına. İftar yemeğimizi yemeye başladık. Tam yemek esnasında testler sonuçlandı. Biz yemek esnasında testlere baktık, pozitif çıktıkça ayrıldık. Pozitif çıkanları farklı alana yönlendirdiler. Fuar alanı bayağı kalabalıktı. Bize içeride ‘Fotoğraf, video çekmek yasak’ demişlerdi. Demek ki kurallara uyulmadığını göstermemizi istemiyorlar zannedersem. Bir de Konya grubu varmış onu öğrendik.

‘Neden Ankara’da yapılmadı?’

Sonrasında biz Ankara grubundan pozitif çıkanlar bir bankta bekledik. Daha sonra sağlık ekipleri bizi almaya geldiler. Bu arada diğerleri çekim için işlemlere devam ediyorlardı. Ekip bizi KYK yurduna getirdi. Bizim yatış işlemlerimiz başladı. Bilmediğimiz bir şehirdeyiz şok olduk yani. Ajanstan kimse bizimle ilgilenmedi. ‘Geçmiş olsun arkadaşlar’ denmesini beklerdik. Farklı bir beklentimiz yoktu. Bizden birkaç arkadaş yardımcı olabilirler mi diye ajansa ulaşmaya çalıştı. Telefonlarımız açılmadı. Biz de kendimizi fazlasıyla mağdur hissettik. Covid-19 psikolojisi zaten bizi bitirdi. Çok ağır atlatmıyoruz ama ilk iki günü çok zor geçirdik.

‘Ajanstan şikayetçiyiz’

Organizasyon baştan sona yanlış yapıldığını düşünüyoruz. Bu Covid-19 testi neden Ankara’da yapılmadı, neden Kayseri’de yapıldı? Belki biz öncesinden pozitiftik. En azından bunu öncesinden öğrenir Kayseri’ye gelmez, o kadar kişiyi risk altına atmazdık. İzinler alınmıştı. Gece yolculuk izinleri, her şey yolunda gözüküyordu ama biz organizasyondan asla memnun kalmadık. Ajanstan da sonuna kadar şikayetçiyiz. Hiçbir kurala uyduklarını düşünmüyorum.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlatılan “15/7 Şafak Vakti” adlı sinema filmi projesinin Kayseri’de kurulan setinde, figüranların bir kısmının koronavirüse yakalandıkları açıklandı. https://t.co/kncbeAbJO6 pic.twitter.com/gO72TvsLkw — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 4, 2021

Ajanstan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise şunları söyledi: “Yemek yenilen alana girilmeden önce test sonuçları alınıp, alana öyle girilmiştir. Bu insanların HES kodu kontrolleri yapılmıştır. Testleri yapılmıştır. Bu arkadaşlarımıza sete girmeden önce test olacaklarını da kendilerine belirttik. Totalde altı kişide çıktı. İhtiyaçlarını karşıladık. Ankara’da gruplar içerisinde test olmayanları ayrı bir bölgeye aldık. Test olanları da ayrı bir bölgeye aldık. Taşıma kanununa göre uygun bir şekilde geldi bu arkadaşlar.”