Diken

Yaramazlara biraz batar!

RTÜK başkanı kanal yöneticilerine özel hattan talimat göndermiş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, başkan Ebubekir Şahin’in özel bir hattan televizyon kanalları yöneticilerine talimat gönderdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AKP kongrelerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘lebalep’ diye övündüğü, sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarının hiçe sayıldığı kitlesel katılımlar tepki çekmiş, vaka artışının nedenlerinden biri olarak görülmüştü.

Reklam

Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir ‘talimat’ gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine ‘boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını’ istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!!!”

RTÜK’ten TV’lere: Eğlendirip rehabilite edin

SON HABERLER

Pilakiyi nasıl bilirsiniz?

Pilaki tartışması vesile oldu; Gülhan Kaya’yla lezzetli mi lezzetli, kapsamlı bir yemek/mutfak sohbeti yaptık. “Pilakiye soğan değil sarımsak konur” diyor…