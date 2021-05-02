RTÜK başkanı kanal yöneticilerine özel hattan talimat göndermiş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, başkan Ebubekir Şahin’in özel bir hattan televizyon kanalları yöneticilerine talimat gönderdiğini duyurdu.
AKP kongrelerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘lebalep’ diye övündüğü, sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarının hiçe sayıldığı kitlesel katılımlar tepki çekmiş, vaka artışının nedenlerinden biri olarak görülmüştü.
Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir ‘talimat’ gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine ‘boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını’ istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!!!”