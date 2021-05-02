RTÜK başkanı kanal yöneticilerine özel hattan talimat göndermiş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, başkan Ebubekir Şahin’in özel bir hattan televizyon kanalları yöneticilerine talimat gönderdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AKP kongrelerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘lebalep’ diye övündüğü, sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarının hiçe sayıldığı kitlesel katılımlar tepki çekmiş, vaka artışının nedenlerinden biri olarak görülmüştü.

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Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir ‘talimat’ gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine ‘boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını’ istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!!!”