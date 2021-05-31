Akşam Postası / 31 Mayıs 2021

Biden, Erdoğan’a ‘Yakın çalışma arzumuz var’ demiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aktardığına göre ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Yakın çalışma arzumuz var” demiş.

OECD: Türkiye’nin halkına doğrudan desteği çok az, kredi desteğiyle bu iş sürmez

OECD, Türkiye’nin salgına karşı uyguladığı politikaları eleştirdi. Örgütün 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik görünüm raporuna göre Türkiye hane halkı ve işletmelere doğrudan yardımın en az yapıldığı ülkelerden biri.

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Gezi’yi anmaya gelince polis yasağı!

Geçen hafta cami açılışı için yüzlerce kişinin toplandığı Taksim’de Gezi eylemlerini anma etkinliği polis tarafından yasaklandı.

Boğaziçi’nde dersleri engellenen Feyzi hoca: Gerekçe ahlakla bağdaşmıyor

Fotoğraf: Boğaziçililer

Ders vermesi engellenen Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü hocası Feyzi Erçin süreci Diken’e anlattı. Öne sürülen gerekçenin ne ahlakla ne akademik ilkelerle bağdaştığını belirten Erçin “Öğrencilerime desteğe devam edeceğim, bıraktıramazlar” dedi. Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ün son icraatı üzerine aylardır süren eylemlerini ‘bir üst safha’ya taşıyabilir.

İkizdere’de Cengiz’e karşı eylem yasağı 15 gün uzatıldı

Rize’nin İkizdere ilçesinde yöre halkının Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlattığı direnişe karşı eylem yasağı 15 gün uzatıldı.

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Köylüler valiye hesap sordu: Daha mahkeme bitmeden taş ocağına nasıl izin verdin?

Fotoğraf: Twitter

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar köyüne yapılmak istenen taş ocağına karşı direniş yürüten yöre halkı valiliğin önüne giderek oturma eylemi yaptı.

‘Sedat Peker’ anketi: 100 kişiden 75’i anlattıklarına inanıyor

Avrasya Araştırma’nın anketine katılanların yaklaşık yüzde 75’i, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in anlattıklarına inandığını söyledi.

Yaldırım’ın ‘kokain’e karşı ‘maske’ savunması gümrük kayıtlarıyla ters düştü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘kokain’ kaçakçılığı suçlamasına karşılık eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı “Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” diye savunması gümrük kayıtlarıyla ters düştü. Erkam Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu döneme ait kayıtlarda maske bulunmadı. Test kiti kaydı ise Yıldırım ile ilgisiz bir özel firmaya ait.

İlk çeyrekte ‘baz etkisi’yle yüzde 7 büyüme

Gayrı safi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde, corona virüsü salgını nedeniyle imalatın durduğu geçen yılın yarattığı düşük baz etkisinin de katkısıyla yüzde 7’yle beklentinin üstünde arttı.

İmamoğlu’na göre KİPTAŞ’ta yolsuzluk var: Kayıtlar elimde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde KİPTAŞ bünyesinde bir alım-satım ‘oyunu’ yapıldığını, bununla ilgili elinde belgeler bulunduğunu söyledi.

Profesör fotoğrafladı: Marmara’nın dibi de salyayla kaplanmış!

Fotoğraf: Prof.Dr.Mustafa Sarı

Son bir aydır Marmara Denizi’nde daha da görünür hale gelen müsilaj (deniz yüzeyini salya kaplaması) denizin altını daha beter etkilemiş. On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajı görmek için dalış yaptı. Birçok mercan ve balığın öldüğü derinlikte müsilajın her yeri kapladığı görüldü.

‘Zalim ve kafir’ sözlerine iki baro ve CHP’li Özel’den suç duyurusu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ardından İzmir ve Ankara baroları ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii’nin eski imamı Mustafa Demirkan hakkında Atatürk’ün manevi hatırasına hakaretten suç duyurusunda bulundu.

Yeni skandal: Danimarka, Merkel’i izleyebilmesi için ABD’ye yardım etmiş

Danimarka istihbaratı, 2012-2014 yıllarında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bulunduğu Avrupalı siyasetçileri izleyebilmesi için ABD gizli servisine yardım etmiş.

Çin’de üç çocuğa izin çıktı

Çin yönetimi, doğum oranlarındaki ciddi düşüş nedeniyle çiftlerin üç çocuk sahibi olmasına izin verdi.