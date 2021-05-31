Araştırma: Uykusuz geçen geceler yeni anneleri yedi yıla kadar yaşlandırabiliyor

Ailenin yeni üyesiyle birlikte başlayan uykusuz gecelerin yeni anneleri ilk altı ay sürede yedi yıla kadar yaşlandırabildiği ortaya kondu.

ABD’deki California Üniversitesi’nin araştırmasına göre düzenli olarak gece yedi saatten az uyumak kadınların bedebinin üç-yedi yıl arasında yaşlanmasına neden oluyor.

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Araştırma ekibinden Dr. Judith Carroll annelere fırsat buldukça uyumalarını ve mümkün olduğunca yardım almalarını önerdi.

Araştırma için bir yaşında bebeği olan 33 anneye doğumdan sonra ne kadar uyudukları soruldu. Yarısından fazlası gece yedi saatten az uyuduğunu bildirdi. Annelerden ayrıca kan örnekleri alınarak DNA’larındaki ufak değişiklikler incelendi. Söz konusu değişiklikler yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı kalp rahatsızlıkları ve diğer erken ölüm ihtimalini artıran hastalıklarla ilişkilendirilen durumları kapsıyordu.

Sleep Health dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçları bebek doğduktan sonraki ilk altı ayın hayati önemde olduğunu gösterdi. Bu dönemdeki uykusuzluğun yaşlanma sürecini hızlandırdığı belirtildi. Sonraki aylarda ise uykusuzluğun etkisine rastlanmadı.

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Yedi ay ve sonrasında (12’nci aya kadar) da uykusuzluğun annelerin yaşlanmasına neden olabileceği ancak bunun kan testi sonuçlarında görülmesi için erken olduğu vurgulandı.

Evli olmak ya da bir partnerle yaşamanın annelerin genç kalmasına yardımcı olduğu belirtidi.

Dr. Carroll bulguların doğrulanması ve bu etkinin kalıcı mı olduğu yoksa gelecek yıllarda daha iyi uyku sayesinde silinip silinmeyeceğinin görülmesi için daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.