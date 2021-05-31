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Yaramazlara biraz batar!

Gezi’yi anmaya gelince polis yasağı!


Geçen hafta cami açılışı için yüzlerce kişinin toplandığı Taksim’de Gezi eylemlerini anma etkinliği polis tarafından yasaklandı.

Çizim: Faruk Tarınç

Taksim Dayanışması, Makina Mühendisleri Odası önüne toplanma çağrısı yaptığı için oda yönetimini arayan polis, anmanın yapılacağı yerle ilgili “Pandemi koşulları nedeniyle gösteri ve basın açıklamasına uygun olan yerler kapsamında değil” diye bilgi verdi. 

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Metro İstanbul Twitter hesabındaki paylaşımda ise valilik kararınca Yenikapı-Hacıosman metro hattında yer alan Taksim istasyonunun ve Taksim-Kabataş füniküler hattının bugün akşam 4’ten itibaren kapalı olacağı duyuruldu. Söz konusu hattaki trenler, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecek.

Pandemi koşulları gerekçesiyle toplanmaya uygun olmadığına kanaat getirilen Taksim’de geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı cami açılışı için yüzlerce kişi bir araya gelmiş, Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda namaz kılınmıştı.

Taksim Dayanışması’nın Twitter hesabından anmayla ilgili yapılan açıklamada “Sekiz yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi’nin yıldönümünde, eşitlik, özgürlük ve adalet umudumuzla, 31 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” denmişti. 

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