Bu kin bitmez: Erdoğan, Gezi Parkı eylemcilerini ‘terörist’ ilan etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sekizinci yıldönümünde Gezi Parkı eylemlerine katılanları ‘terörist’ ilan etti.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Taksim Camii’nin açılış programında konuştu.

Reklam

‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına seçildiğinde verdiği sözlerden birinin de bu caminin inşasını gerçekleştirmek olduğunu’ belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk. Gezi olayları, o teröristlerin karşımıza dikildiği an. Milletimizin 15 Temmuz şanlı dirilişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişiminin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık. İşte bugün de camimizi tekbirlerle salavatlarla dualarla ibadete açtık.”

Beşiktaş’a da bir cami

‘Hızla bir eserin daha yükseldiğini’ ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ni inşa ediyoruz. Onu da kısa zamanda bitireceğiz. Çünkü Barbaros oradan Beşiktaş’a indi. Şimdi de camiyi inşa ederek, orası da adeta bir mabetsiz beldedir, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ni orada yaparak inşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkartıp oradaki Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yeri hazırlayacağız.”