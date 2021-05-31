Nilüferler çiçek açtı; yetkililer uyardı: Koparmanın cezası 160 bin lira

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat Parkı’ndaki nilüferler çiçek açtı. Yetkililer uyardı; koparana 160 bin liraya kadar ceza kesilecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan nilüferlerin rengarenk çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü. Beyaz, pembe, sarı tonlarındaki nilüferler doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir manzara oluşturdu.

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Görevliler ise nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sıkılaştırdı.

Fotoğraf: DHA

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi halinde Çevre Kanunu’na göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiğine dikkat çekti. Nilüfer koparan kişiye, türüne ve miktarına bağlı olarak 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığının altını çizdi.