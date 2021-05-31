İkizdere’de Cengiz’e karşı eylem yasağı 15 gün uzatıldı

Rize’nin İkizdere ilçesinde yöre halkının Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlattığı direnişe karşı eylem yasağı 15 gün uzatıldı.

Fotoğraf: Twitter

Valilik söz konusu yasağı 40’ıncı gününü dolduran eylemlerin 25’inci gününde getirmişti.

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Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “İyi niyetle başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması gibi etkinliklerin terör örgütlerine müzahir kitlelerce-gruplarca amacından saptırılarak farklı terör örgütlerinin ve marjinal grupların propaganda aracına çevrilmesi yönünde gayretlerin olacağı öngörülmektedir.”

Benzer şekilde İkizdere ilçemizde yapılan çalışmalara ve İyidere Lojistik Merkezi gibi yatırımlara taraf olduklarını ve desteklerini beyan eden kişi ve gruplarca da olası kademeli normalleşme döneminde geniş katılımlı karşıt etkinlikler düzenleneceği ve planlanacağı yönünde paylaşımlar ve hazırlıklar yapıldığı incelenmiştir. Vatandaşlarımızı kamu otoriteleri ve kamu görevlilerine veya farklı fikir ve bakış açılarına sahip kişileri gruplar halinde birbirlerine karşı kışkırtarak ya da güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek kaos yaratılmasına zemin hazırlanacağı, hem salgın yönetim süreci sekteye uğratılırken hem de ülkemizin uluslararası kamuoyunda itibarsızlaşmasına sebebiyet verilebileceği, dolayısıyla Anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetlerin istismarına yol açılabileceği değerlendirilmektedir.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

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Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden bakan Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.