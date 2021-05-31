Diken

Yaramazlara biraz batar!

İkizdere’de Cengiz’e karşı eylem yasağı 15 gün uzatıldı

Rize’nin İkizdere ilçesinde yöre halkının Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlattığı direnişe karşı eylem yasağı 15 gün uzatıldı.

Fotoğraf: Twitter

Valilik söz konusu yasağı 40’ıncı gününü dolduran eylemlerin 25’inci gününde getirmişti.

Reklam

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “İyi niyetle başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması gibi etkinliklerin terör örgütlerine müzahir kitlelerce-gruplarca amacından saptırılarak farklı terör örgütlerinin ve marjinal grupların propaganda aracına çevrilmesi yönünde gayretlerin olacağı öngörülmektedir.”

Benzer şekilde İkizdere ilçemizde yapılan çalışmalara ve İyidere Lojistik Merkezi gibi yatırımlara taraf olduklarını ve desteklerini beyan eden kişi ve gruplarca da olası kademeli normalleşme döneminde geniş katılımlı karşıt etkinlikler düzenleneceği ve planlanacağı yönünde paylaşımlar ve hazırlıklar yapıldığı incelenmiştir. Vatandaşlarımızı kamu otoriteleri ve kamu görevlilerine veya farklı fikir ve bakış açılarına sahip kişileri gruplar halinde birbirlerine karşı kışkırtarak ya da güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek kaos yaratılmasına zemin hazırlanacağı, hem salgın yönetim süreci sekteye uğratılırken hem de ülkemizin uluslararası kamuoyunda itibarsızlaşmasına sebebiyet verilebileceği, dolayısıyla Anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetlerin istismarına yol açılabileceği değerlendirilmektedir.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Reklam

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden bakan Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

İkizdereli iş makinelerini durdurmak için ağaca tırmandı!

İkizdere’de jandarmadan operasyon: ‘Cengiz’in kanunları işliyor’

TTB ve 44 tabip odasından ortak bildiri: İkizdere’den elinizi çekin!

Bakana göre İkizdereliler ‘kandırılmaya çalışılıyor’: Sıkıntıları ülkenin kalkınması

İkizdereliler, bakanı ‘alkışlarla’ uğurladı: Direne direne kazanacağız

İkizdere’ye demir kapı: ‘Bizi durduramazlar’

İkizdere’nin sadık nöbetçisi Diren: ‘İnsanlar ondan çok şey öğrenmeli’

Sezen Aksu, iktidarı İkizdere’den vurdu

Bakanlık, İkizderelileri ‘yatıştırmaya çalıştı’: Endişelenecek durum yokmuş

9 Soruda: İkizdere’de ne oluyor?

Hükümet İkizdere’de sert kayaya çarptı: Bakanlığı Cengiz İnşaat’a mı bağladınız?

‘Bu peşkeştir’: İkizdere’deki taş ocağı, Cengiz Holding’e ÇED kararından önce verilmiş

İkizdere’ye bir taşocağı daha!

İkizdere’de polis müdahalesini çekenlerin telefonları alınıp görüntüler silindi

İkizdere’de doğa nöbeti dördüncü gününde: 15 gözaltı

İkizdere’de doğa nöbeti ikinci gününde: Her patlatılan dinamitte bu sular yok olacak

SON HABERLER

Tahammül etmesi güç bir durum, süregiden riyakarlık…

Başımıza gelenleri, tüm kötülük ve mağduriyetleri iktidar ve halesine havale etmek, bu büyük yalana inanarak yaşamak mümkün. Palavra, bir eksik bir fazla fark etmiyor. Ülkede olup bitenin siyasal-hukuksal sorumluluğu iktidar ve bürokrasiye ait, kuşku yok. Ancak bir de toplumsal-bireysel sorumluluklar var ki, toplumun ahlak sahibi olduğu iddiasındaki her üyesini ilgilendiriyor.

Gezi’yi hatırla: Lobna Allami için ‘her şey birden bitti’

Polisin günlerce sürecek saldırısının işaret fişeği Lobna Allamii’ydi. Lobna, 31 Mayıs 2013’te Taksim’de polisin attığı gaz fişeği kapsülüyle başından yaralanarak komaya girdi. İki kere beyin kanaması, üç kere de beyin ameliyatı geçirdi. Kafatasının bir bölümü çıkarıldı, yeniden takılmak üzere uzunca bir süre bekletildi. Sokaklarda ve sosyal medyada yazılan ‘Diren Lobna’ sloganı hafızamıza kazındı.

Yıldırım’ın ‘kokain’e karşı ‘maske’ savunması gümrük kayıtlarıyla ters düştü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘kokain’ kaçakçılığı suçlamasına karşılık eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı “Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” diye savunması gümrük kayıtlarıyla ters düştü. Erkam Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu döneme ait kayıtlarda maske bulunmadı. Test kiti kaydı ise Yıldırım ile ilgisiz bir özel firmaya ait.

İlk çeyrekte ‘baz etkisi’yle yüzde 7 büyüme

Gayrı safi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde, corona virüsü salgını nedeniyle imalatın durduğu geçen yılın yarattığı düşük baz etkisinin de katkısıyla yüzde 7’yle beklentinin üstünde arttı.