Annesi kaçak avcılar tarafından vurulan yavru karaca korumada

Bir büyük grup ya da bir toplum, maddi ya da manevi yıkım yaratan bir büyük olay ya da yıkıcı olaylar serisi yaşadığında ya da bir saldırı altında olduğuna ikna edildiğinde, bu durumdan kurtulabilmek için, görkemli idealleri ve gerçek yaşam başarıları olan bir kişinin liderliğini kabule hazır hâle gelir.